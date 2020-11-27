Cevap kağıtları ais.osym.gov.tr’de! KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ön lisans düzeyinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM’nin internet sitesi “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Adaylar, cevap kağıtlarını da “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden 10 gün süreyle görebilecek.