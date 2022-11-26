Cevap bulamayınca papağana döndü! Bakan Varank Nevşin'i rezil rüsva etti

Nevşin Mengü, YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili bir iddiada bulundu.

Varank'ın İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu ifade eden Mengü, ODTÜ hazırlık sınıfında İngilizce eğitim verildiğini söyledi ve soruların çalındığı döneme dair mesnetsiz bir iddia ortaya attı.

Mengü, "Varank'ın hazırlık okuması gerekirdi, hazırlığı atladı mı artık ne yaptı? Belki de ODTÜ'ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. O dönemler sorular… Hatırlayın öyle dönemler oldu." dedi.

Mengü'nün videosunu alıntılayan Mustafa Varank, Mengü'ye sert bir cevap verdi.

Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştığını belirten Bakan Varank, Mengü'nün iddiasına, "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor! Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Varank'ın paylaşımını alıntılayan Mengü, "Hapse girmek istemiyorum o nedenle yanıt vermeyeceğim." dedi.