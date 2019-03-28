Çetin Nazik kimdir? | MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik

Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, düzenlediği basın toplantısında Kars’taki siyasi partilerin belediye başkan adaylarını 31 Mart’ta kol kola seçim bölgelerini gezmeye davet etti. Çetin Nazik, Belediye Başkan Adaylarına seçim sonuçlarını birlikte kahve içerek takip etme çağrısında bulundu. Peki, Çetin Nazik kimdir? Çetin Nazik kaç yaşında nereli?

Çetin Nazik kimdir?

Çetin Nazik 4 Eylül 1965 yılında Nevruz Nazik ve Sehne Nazik çiftinin oğulları olarak Kars ilinde dünyaya gelmiştir. 4 çocuk sahibi bir aile babasıdır. 1996 – 2006 yılları arasında Kars’ta 400’e yakın ilk toplu konut projesini başlatmış, kısa bir sürede sonuçlandırıp, Kars halkının ve kamuoyunun takdirini ve güvenini kazanmıştır. Tarım Kredi Kooperatifinin, Susuz ve Boğazköy ilçelerinde görev yaptığı yıllarda, teşkilatın düzenlemiş olduğu muhasebe, finans ve krediler sınavında Türkiye 1’incisi olarak Kars Merkez Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürlüğüne atanmıştır.

Aynı yıllarda Kars PTT Spor kulübü başkanlığı görevini başarı ile yürüterek, Kulübü, bölge şampiyonluğuna taşımıştır. Samsun bölge birliğinde 2 yıl daha görevini sürdürdükten sonra kendi isteğiyle istifa etmiştir. Bu vesile ile tamamen eğitime gönül veren Çetin Nazik, Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve Milliyetçi nesiller yetiştiren ve bu prensipler doğrultusunda eğitim veren kurumlarını, büyük bir marka haline getirip, Türkiye eğitim camiasına kazandırmıştır.

Kars ile ilgili hazırladığı fizibilite raporlarını ve projelerini hayata geçirmek üzere, MHP Kars Belediye Başkan Aday Adaylığını kamuoyuna bildirmişti. Her fırsatta Karslı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren iş adamı Çetin Nazik, günümüzde eğitim kurumlarının yanı sıra, ham madde üretim fabrikasına ve uluslararası bir iletişim ağı firmasına sahiptir.