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Çetin: "Adana’dan şampiyon sporcular yetişecek"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana’nın dünya çapında kültür ve sanat insanları yetiştirdiğini belirterek, “Bizler gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve spora yönelmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

24 Şubat 2019 Pazar 09:20
Çetin: "Adana’dan şampiyon sporcular yetişecek"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana’nın dünya çapında kültür ve sanat insanları yetiştirdiğini belirterek, “Bizler gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve spora yönelmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Böylece Adana’dan şampiyonlar çıkmasını sağlamak istiyoruz” dedi.


Torosspor Kulübü Tesislerinde sporcu gençlerle ve aileleriyle bir araya gelen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için spor yönlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.


Sağlıklı bir nesil için gençlerin spor yapmasının önemine değinen Başkan Çetin, “Büyük Önder Atatürk’ün ülkemizi emanet ettiği gençlerimizin sağlıklı olması için onların spor yapabilmesi adına tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Günümüzde uyuşturucu yaşının çok düştüğünü resmi makamlar açıklıyor. Bu tür kötü alışkanlıklardan gençlerimizi, çocuklarımızı uzak tutmak için spor çok önemli bir uğraş” dedi.


Başkan Çetin, ailelerden gençleri kültür sanat ve spora yönlendirmesini istedi. Belediye olarak kültür sanat eğitimi verdiklerini belirten Başkan Çetin, şöyle devam etti:


“Bu konuda ailelere büyük görev düşüyor. Belediye olarak çok sayıda spor tesisi açtık. Bundan sonra yapacağımız spor tesisleri de var. En değerli yerleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis ettik. Bu arsalardan birine 7 bin 500 kişilik, diğerine de 2 bin 500 kişilik spor salonu yapılacak. Tahsis ettiğimiz arsalardan birine, atletizm pisti yapıldı. Oraya, kale direkleri ve tribün de yapıp, Çukurova’ya bir stadyum kazandıracağız. Sadece futbol değil, salon sporlarının da altyapısını hazırlıyoruz.”



Tenis akademisi açılacak


Belediyenin eski şantiyesinin yerine, tenis akademisi yapacaklarını açıklayan Soner Çetin, “Buralarda, dünya çapında sporlar yetişecek. Biz, sağlıklı nesiller için çaba harcıyoruz. Spora desteğimiz artarak devam edecek. Yazın spor okulları açıyor, yüzme kursları veriyoruz. On binlerce çocuğumuza, yüzme öğrettik. Ayrıca engelliler için engelsiz yüzme havuzu tahsis ettik. Spor kulüplerine de destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Başkan Çetin, Adana’nın önemli kültür sanat insanları yetiştirdiğini belirterek, yaptıkları tesislerden de şampiyon sporcular çıkacağını sözlerine ekledi.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, konuşmasının ardından Torosspor Kulübü sporcularıyla sohbet etti, penaltı atışı yaptı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:20
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