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Aktüel Çeşme'de sit alanına inşa edilen taş bina yıkıldı
Aktüel

Çeşme'de sit alanına inşa edilen taş bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak: - "Çeşme ilçesinde 912 binanın yapı kayıt belgesi iptalini gerçekleştiriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:54:45 -
Çeşme'de sit alanına inşa edilen taş bina yıkıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde deniz kenarı ve sit alanına inşa edilen taş bina yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, denizden yaptığı denetimler kapsamında Dalyan Mahallesi Hacettepe Koyu'ndaki bir taş binanın kaçak olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine 1. derece doğal ve 3. derece arkeolojik sit alanına inşa edilmiş binanın yıkımına karar verildi.

Bina sahibi G.S.E'ye kararını gönderen belediye ekipleri, 1 ay içinde karara uyulmaması nedeniyle iş makineleri aracılığıyla binanın yıkımını gerçekleştirdi.

- Bina sahibi hakkında suç duyurusu

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, AA muhabirine, kent genelinde yaptıkları denetimlerle, 2017 tarihinden sonra yapı kayıt belgesi alınmış ve inşaatına başlanmış binaların denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için belediyelerle iş birliği yaptıklarını kaydeden Albayrak, "Burası doğal sit alanı. Kaçak yapının buradan kaldırılmasını sağlayacağız. Çeşme ilçesinde 912 binanın yapı kayıt belgesi iptalini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Albayrak, kaçak binaların yıkım çalışmalarının bakanlık tarafından takibinin yapıldığını ifade ederek, doğal yapıyı korumak için Çeşme ve İzmir'in diğer ilçelerindeki denetimlerini sürdürdüklerini aktardı.

Ömer Albayrak, kaçak taş binanın sahibi hakkında da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundukları bilgisini paylaştı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise "Çeşme'de betonlaşmaya, yapı kirliliğine izin vermeyeceğiz. Öncelikle hazine ve belediye arazilerindeki kaçak yapıların önüne geçeceğiz. Bize kalan mirası koruyacağız." ifadelerini kullandı.

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