Çeşme'de lastik botta 19 kaçak göcmen yakalandı İzmir'in Çeşme ilçesinden lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Mısır ve Somali uyruklu 19 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Mobil radar aracı, perşembe günü saat 23.00 sıralarında İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan bir grup kaçağı tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, bölgeye hareket etti. Lastik botu durduran ekipler, 11'i Suriye, 3'ü Mısır ve 5'i Somali uyruklu toplam 19 kaçağı yakaladı. 6'sı erkek, 5'i kadın ve 8'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.



Kaçaklar, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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