Cesedinin yakılmasını isteyen Özdemir İnce'den Erdoğan'a hadsiz sözler

Cesedinin yakılmasını isteyen Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, yine bilmediği konularda ahkâm kesti. Bu defa da "kader" meselesini diline dolayan İnce, Tayyip Erdoğan'la ilgili hadsiz ifadeler kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) R.T. Erdoğan sanki Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı değil de herhangi bir taşra camisinin imamı... Onun da öyle konuşmaması gerekir ama işte onun gibi konuşuyor.

Bunu düşününce aklıma “nas” (Allah’ın ve peygamberin sözü) takıntısı geliyor. R.T. Erdoğan, faiz indirimleriyle ilgili olarak “Benden faizleri düşürmeyi beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu, inandığımız değerler silsilesinde faizin yeri yok” demişti.

Laik bir devletin cumhurbaşkanını bir yana bırakalım, herhangi bir devlet memuru bile böyle konuşamaz. Anayasa ve yasalara aykırıdır.

(...) Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasası ve yasaları R.T. Erdoğan’ın inandığı ve uyguladığı dinsel naslardan önce gelir! Ne önce gelmesi, Cumhuriyetimizde nasların yeri yoktur.

(...) Devletin olduğu yerde kaderin planı olamaz, planı da pilavı da devlet yapar.

Aranızda belki anımsayanlar vardır: Benim İmam-Hatip Saltanatı ve İmamokrasi (Tekin Yayınları, 2016) adlı bir kitabım vardır. Kitabın anafikri ülkemizde bir imamokrasi rejiminin kurulmakta olduğudur. AKP elinde ülkenin içine düştüğü her türlü bunalım ve yıkım, özellikle de şu deprem felaketi sırasında iktidarın içinde debelendiği aciz, imamokrasinin can çekişmekte olduğunu göstermektedir. (...)"