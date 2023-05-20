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Yerel Cesedin başında selfi çekmişti, ölüm sebebi belli oldu
Yerel

Cesedin başında selfi çekmişti, ölüm sebebi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-20 07:52:00 -
Cesedin başında selfi çekmişti, ölüm sebebi belli oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 3 gün önce evinde ölü bulunan kadının Adli Tıp Kurumu'unda otopsi raporu çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ın Alaplı İlçesindeki Konak İş Merkezi'nde meydana geldi. 53 yaşındaki Filiz K.'dan arkadaşları haber alamayınca durumu polise bildirdi. Ekipler Filiz K.'nın kaldığı daireye girdiklerinde kadının cansız hareketsiz yatarken buldu. Yapılan araştırmalar sonucunda kamera kayıtlarında Filiz K.'nın asansöre M.C.Y. ile birlikte bindiği görüldü. Bunun üzerine M.C.Y. sorguya alındı ve olaydan önce eve birlikte geldiklerini sabaha kadar alkol aldıklarını ve uyuyakaldıklarını söyledi. Hatta kadının cesediyle birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

“ Uyuduğunu zannettim “

M.C.Y. ifadesinde ise “Filiz K.'nın uyuduğunu zannettim” dedi. Ailesi geçen ay M.C.Y. için vasi atadığı için cezai ehliyetinin yeterli olmadığı ortaya çıktı ve sorgusunun ardından sonra serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcısı, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve adli tıp doktoru yaptığı ilk incelemede Filiz K.'nin kalp kriziyle öldüğü tespit edildi.
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