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Dünya Çernobil'den endişelendiren haber! Kimse ne yapılacağını bilmiyor
Dünya

Çernobil'den endişelendiren haber! Kimse ne yapılacağını bilmiyor

Ukrayna'da 35 yıl önce meydana gelen ve dünyanın en büyük nükleer kazası olarak adlandırılan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif hareketlilik yıllar sonra tekrar başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 12:23:00 -
Çernobil'den endişelendiren haber! Kimse ne yapılacağını bilmiyor

Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali 35 yıl önce alev aldığında, dünyanın en kötü nükleer kazasına neden oldu ve serpinti Kuzey İrlanda, İngiltere ve Karadeniz'e kadar yayıldı. Çaresiz Sovyet yetkilileri, santralin 4 numaralı reaktörünün enkazından daha fazla radyoaktif kirlenmenin yayılmasını önlemek için, harap olmuş reaktörü kalın bir beton lahit ile kapladı.

Tekrar hareketlilik başladı

2010 yılında, ölümcül sızıntıyı önlemek için reaktörün etrafına ikinci bir kalkan inşa edildi. Milliyet'te yer alan bilgilere göre şimdi, koruma kalkanının içinde nükleer reaksiyonların hareketliliği tekrardan başladı. Bu beklenmedik sorun ile nasıl başa çıkılacağı henüz bilinmiyor.

"Bir mangal çukurundaki közler gibi"

Sheffield Üniversitesi'nden nükleer malzeme kimyacısı Neil Hyatt, yangının "bir mangal çukurundaki közler gibi" yeniden başladığını söyledi. Reaktörün derinliklerinde kapalı bir oda, reaktörde nükleer fisyonun gerçekleştiğini gösteren bir gösterge olan küçük ama sürekli artan nötron akışını ortaya çıkarıyor. Radyoaktif kirliliği kontrol altına almaya çalışan bilim insanları için en önemli sorunlardan biri yağmur suyu. Şiddetli fırtınalar sırasında su, kalkanın içine girerek ölümcül radyoaktivitenin yeraltı sularına sızmasına neden oluyor.

Net plan yok

Ukrayna makamlarının yeni bir erimeyi nasıl önleyeceklerine dair net bir planı yok. Reaktörün yakıt hücrelerini, FCM'leri çıkarmak ve yeraltında depolamak için uzun süredir devam eden bir plan var. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, bu karmaşık ve tehlikeli prosedürü finanse etmeyi teklif etti ancak yangının "közleri" ısınmaya devam ettiği sürece operasyon beklemede kalıyor.

Neden başladığı bilinmiyor

Ukrayna'nın Nükleer Enerji Santralleri Güvenlik Sorunları Enstitüsü'nden Maxim Saveliev, Science dergisine verdiği demeçte, tam olarak ne olduğunu tespit etmek için kapalı reaktörü sökmeye çalışmanın tehlikeli olacağını söyledi. Saveliev, "Pek çok belirsizlik var ancak [bir] kaza olasılığını göz ardı edemeyiz" diye konuştu. Hepsinden kötüsü, bilim insanları nükleer reaksiyonun neden yeniden başladığından hâlâ tam olarak emin değiller.Hyatt konuyla ilgili "Mekanizmanın ne olabileceği henüz net değil" ifadelerinde bulundu.

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