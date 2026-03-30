CERN'de ilginç deney! Antimadde kamyonla taşındı!

CERN, antimaddeyi ilk kez kontrollü şekilde bir kamyonla taşımayı başardı.

İsviçre’nin Cenevre kenti yakınlarında gerçekleştirilen deneyde antimadde yaklaşık 8 kilometre boyunca özel bir sistemle nakledildi.

Bilim insanları, bu gelişmeyi “tarihi bir dönüm noktası” olarak değerlendiriyor.

ANTİMADDE NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

Antimadde, bildiğimiz maddenin zıt özelliklere sahip karşılığı olarak tanımlanıyor.

Örneğin protonun karşılığı olan antiproton, zıt elektrik yüküne sahip. Bu iki yapı bir araya geldiğinde birbirini yok ederek büyük miktarda enerji açığa çıkarıyor.

Bilim dünyası için en büyük soru ise şu: Büyük Patlama’da eşit miktarda oluşması gereken antimadde bugün neden yok denecek kadar az?

SADECE 92 ANTIPROTON TAŞINDI

Deney kapsamında taşınan antimadde miktarı oldukça sınırlıydı.

Araştırmacılar yalnızca 92 antiprotonu özel bir sistem içinde muhafaza ederek taşıdı. Bu küçük miktar bile son derece hassas teknolojiler gerektiriyor.

1 GRAMI TRİLYONLARCA DOLAR

Antimadde üretimi, günümüz teknolojisiyle neredeyse imkansız kabul ediliyor.

Uzmanlara göre yalnızca 1 gram antimadde üretmenin maliyeti trilyonlarca doları buluyor.

Daha da çarpıcı olan ise üretim süresi: Mevcut kapasiteyle bu miktarın üretilmesi, evrenin yaşının katbekat üzerinde zaman gerektiriyor.

ÖZEL TAŞIMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLDİ

Antimadde, en küçük temas halinde yok olduğu için taşınması son derece zor. Bu nedenle yaklaşık 1 ton ağırlığında özel bir taşıma sistemi geliştirildi. Sistem: Güçlü manyetik alanlarla parçacıkları askıda tutuyor. -268°C’ye kadar soğutulmuş ortam sağlıyor, Vakum içinde dış temas riskini sıfıra indiriyor

BİLİMDE YENİ KAPI AÇILDI

Bu deney, antimaddenin farklı laboratuvarlara taşınabilmesinin önünü açıyor.

Özellikle Almanya’daki ileri düzey laboratuvarlarda yapılacak ölçümlerin, mevcut hassasiyetin 10 ila 1000 kat artırılması hedefleniyor.

GELECEKTE DAHA UZUN YOLCULUKLAR

Bilim insanları şimdi yaklaşık 700 kilometrelik mesafelerde antimadde taşımayı planlıyor.

Ancak bunun için sistemin saatler boyunca kesintisiz çalışmasını sağlayacak yeni enerji çözümleri geliştirilmesi gerekiyor.

EVRENİN GİZEMİNE BİR ADIM DAHA

CERN’ün bu başarısı, antimaddenin doğasını daha iyi anlamak ve evrenin oluşumuna dair en büyük sorulardan birine yanıt bulmak için kritik bir adım olarak görülüyor.