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‘Cep’te yerli payı yüzde 10 civarında

Ayda yaklaşık 950 bin ile 1 milyon adet cep telefonu satışının gerçekleştiği Türkiye’de, 2,5 milyon liralık bir pazar oluştu. Satılan telefonların ise yüzde 18 ile 20’si ABD menşeli cihazlardan oluşuyor. Piyasada Kore ve Çin menşeli cihazların pazar payı yüzde 60-65. Yerli üretim ise yüzde 10 civarında.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:17
‘Cep’te yerli payı yüzde 10 civarında

Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, Türkiye’de cep telefonu pazarının yıllık 2,5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını belirterek, “Cep telefonu satışlarının yüzde 18-20’si ABD menşeli cihazlardan oluşuyor. Kore ve Çin menşeli cihazların pazar payı yüzde 60-65. Yerli üretim cihazların pazar payı ise yüzde 8-10 civarında” dedi. Özeren, yaptığı açıklamada, tüketici teknolojisi ürünleri pazarının yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6’lık büyümeyle 15,4 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Türkiye’de ayda yaklaşık 950 bin-1,1 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştiğini aktaran Özeren, cep telefonu pazarının yıllık 2,5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığına işaret etti. Özeren, cep telefonu satışlarının yüzde 18-20’sinin ABD menşeli cihazlardan oluştuğuna değinerek, Kore ve Çin menşeli cihazların pazar payının yüzde 60-65 olduğunu dile getirdi.

Yerli üretim cihazların yüzde 8-10’luk bir paya sahip olduğuna dikkati çeken Özeren, şunları ifade etti:

“Şu anda cep telefonları satışlarının yüzde 40’ı GSM operatörlerinin mağazalarından yapılıyor. Yabancı cep telefonu şirketlerinin birçoğunun Türkiye’de Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Sadece ABD üretimli cep telefonlarının Türkiye’de Ar-Ge merkezi yok. Burada sadece al-sat mantığıyla hareket ediyorlar.”

Özeren, Türk cep telefonu pazarının son dönemde verilen inovasyon ve Ar-Ge destekleriyle çok iyi bir notaya geldiğini vurgulayarak, “Dünyada yakın coğrafyaya cep telefonu ihraç eder durumdayız. Bu potansiyelimizi artırabiliriz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:17
  1. Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği
  2. TÜDER
  3. yerli ve milli
  4. cep telefonu

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