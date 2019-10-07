Cep telefonu kiralamada KOBİ’lere avantajlar Turkcell, 20’den fazla üst segment modelini şirketlerin kullanımına sunduğu cihaz kiralama projesi başlattı.

Turkcell, başlattığı cihaz kiralama projesiyle birlikte farklı markaların 20’den fazla üst segment modelini şirketlerin kullanımına sunuyor. KOBİ’ler Turkcell müşterisi olmasalar da 24 ay süreyle kiralama yapabiliyor. Turkcell güvencesiyle sigorta hizmetinin de sahibi olurken yardım masası ile de ihtiyaç anında destek alabilecekler. Ayda 78 liradan başlayan fiyatlarla yüzde 30’a varan maliyet avantajına da sahip oluyor. Proje yakında tablet ve network cihazlarını da kapsayacak.

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