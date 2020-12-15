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Ekonomi Cep telefonu çılgınlığı! Salgın bile durduramadı
Ekonomi

Cep telefonu çılgınlığı! Salgın bile durduramadı

Koronavirüs salgınının cep telefonu satışlarına etkisi ortaya çıktı. Türkiye’de yılda ortalama 10-11 milyon dolayında cep telefonu satılıyor. Şubat ayında 979 bin cep telefonu satıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 21:16:00 -
Cep telefonu çılgınlığı! Salgın bile durduramadı

Bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de kasıp kavuran koronavirüs salgını, ekonomik sorunlar, kapanma ve iş kayıpları cep telefonu pazarını etkilemedi. Araştırma şirketi GfK’nın yaptığı çalışmaya göre, bu yıl ocak-ekim döneminde 8 milyon 972 bin (akıllı ve diğer) cep telefonu satıldı. Söz konusu raporda, geçen yıl aynı dönemde 9 milyon 80 bin telefonun satıldığı ifade edildi.

Nisan'da dibe vurdu

Rapora göre salgına karşı kapanma adımının atıldığı Mart ayında satışlar düşmeye başladı. Şubat’ta 979 bin olan cep telefonu satışı, Mart’ta 727 bine, geriledi. Nisan’da bir miktar daha düştü ve 591 bine indi.

Toplam abone sayısı 82 milyon

Satışlar, Mayıs ayından itibaren artış trendine girdi. Yaz mevsiminde aylık bazda 950 bin ile 1 milyon aralığına oturdu. Böylece, cep telefonu satışları geride kalan 10 ayda, geçen yılın düzeyine yaklaştı. Sektör temsilcileri, bu yılın 10 milyona yakın bir satışla kapatılabileceğini belirterek, salgın ve salgınla birlikte yaşanan gelişmelerin de cep telefonuna ve internete olan talebi etkilemiş olabileceğine işaret etti.

Rapora göre, Türkiye pazarında cep telefonu satışlarında Samsung lider konumunda bulunuyor. Türkiye’de toplam mobil abone sayısı da 82 milyon.

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