Uygulama ile birlikte esnaf da bir milyar lirayı bulan kira ve cihaz ücretinden kurtulacak.

Cep telefonları POS cihazına dönüşüyor

Gelecek yılbaşında hayatımıza girecek olan sanal POS cihazları için firmalar tüm hazırlıklarını tamamladı. Uygulama ile esnafın aylık bir milyar lirayı bulan POS cihazı ve komisyon ücretlerinden kurulması beklenirken, bir milyon 635 bin cihaz da artık kullanım dışı kalacak.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) tarafından hazırlanan 2019-2021 dönemine ilişkin Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’na göre ödemelerin nakit yerine banka kartı gibi ödeme araçlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda özellikle kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörlerde e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-İrsaliye, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz, mobil POS gibi elektronik uygulamalar hayata geçirilecek.