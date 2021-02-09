CEO’lar 2021 için umutlular

CEO Club Online Summitt’te bir araya gelen holding yöneticileri, temkinli bir şekilde hedeflerine yürüyeceklerini dile getirdiler. Buluşmada Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “2021’de sürdürülebilirlik, tüm ana iş kollarında odağımız olacak” dedi.

Sürdürülebilir odağımızda olacak

“Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde ilk 3’te yer almak istiyoruz” ifadesini kullanan Alper, şunları söyledi: “Bunun için tüm şirketlere yatırımların ne alanlara yapılacağını gösteren stratejik bir yön verdik. 5 tane stratejik yönlenmemiz var. Birisi müşterilerimize kapsamlı müşteri deneyimi sunmak, özellikle dijitalin etkisiyle bunu geliştirebilmek. İkincisi çevik, küresel bir ayak izi. Daha hızlı, daha küçük ama daha aktif fabrikalarımızın, iş modellerimizin olması lazım. Sürdürülebilirliğe öncülük etmek, dijital ve malzeme teknolojilerine yatırım yapmak… Çünkü arkamızda özellikle mühendislik alanında çok sağlam bir üniversitemiz var. Bunun Kordsa’yla örneğini biliyoruz, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi... Son olarak da çok kapsamlı bir ‘insan ve işin geleceği’ çalışması yapıyoruz. İşin geleceğine uyum da yeni yatırım alanlarımızdan bir tanesi olacak. Bu yönlenmeyle her iş kolumuzda öncelikle ana işimizi geliştirme, sonrasında da komşuluk alanlarında büyümeyi hedefliyoruz.”

Nakit akışını önemsiyoruz

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü de net işletme sermayesini ve nakit akışını önemsediklerini belirtti. 2020’nin ilk çeyreğinde ortaya çıkan salgının hem dünya hem de Türkiye için bir sürpriz olduğuna dikkat çeken Tütüncü, şunları kaydetti: “Ağırlıklı olarak üretim ve perakende sektöründe çalışanların sağlığını korumak komplike, dikkat isteyen bir işti. Bunu çalışanlarımızla hep beraber başardık. Türkiye’de iş sürekliği konusunda zaten salgın öncesinde başlamış çalışmalarımız vardı. Her sektörde her alanda yapmış olduğumuz çalışmalar bize zorlu sürece çok hızlı uyum sağlama imkânı verdi. Bir de teknoloji devrimi sürecinde olduğumuz için zaten 2019- 2020 öncesi son 3 yıldır yoğunlukla odaklandığımız dijitalizasyonla ilgili çalışmalar da bizim için bu salgın döneminde ciddi fayda sağlayan konulardan bir tanesi oldu.”

Toparlanma yaşanıyor

Anadolu Grubu CEO’su Hurşit Zorlu da 2020’nin ilk çeyreğinin oldukça iyi başladığını, ikinci çeyreğin Covid-19 salgınının etkisiyle çok sancılı geçtiğini, üçüncü çeyrekten başlayarak bir toparlanma yaşandığını vurguladı. Zorlu, “Grup olarak 2020 yılını tüm olumsuzluklara rağmen beklentilerimiz dahilinde bir büyümeyle kapattık” şeklinde konuştu. Zorlu, “2019 yılını 52 milyar liralık bir ciroyla kapatmıştık, 2020 yılının ilk 9 ayında konsolide holding ciromuz yüzde 19’uk artışla 46 milyara çıktı. FAVÖK rakamımız yüzde 14’lük artışla 6 milyar seviyesine geldi. Özellikle yılın ikinci yarısı, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ve sektörlerde dengeli bir performans ortaya koymamız sonucu bizim için bir toparlanma dönemi oldu” diye konuştu.