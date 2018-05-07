CEO, 11 Mayıs’ta açıklanıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki İstanbul Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen oturumun moderatörlüğünü gerçekleştirdi.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak Türkiye’nin bilim merkezi, teknoloji üssü ve dijital sanayi ülkesi olması için çalıştıklarını ifade ederek, tüm faaliyetleri bu 3 ana eksende yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Faruk Özlü, bakanlık bünyesinde Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin yürütüldüğünü hatırlatarak, projenin bir teknoloji projesi olduğunu söyledi.

Bakan Özlü, “Türkiye’nin Otomobili Projemiz iyi gidiyor. 11 Mayıs’ta Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin şirket sözleşmesinin imza törenini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapacağız. O gün CEO’yu açıklayacağız. 11 Mayıs’ta sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin şirket sözleşmesi imzalanacak ve sayın Cumhurbaşkanımız, şirketin genel müdürünü açıklayacak” diye konuştu.