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CENTCOM’dan yeni körfez açıklaması! ‘Menfaatlerimizi koruyacağız’

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki dünyayı ayağı kaldıran saldırılara ilişkin, “Orta Doğu’da yeni bir çatışmanın peşinde değiliz. Menfaatlerimizi koruyacağız. İran ile savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır.” açıklaması yaptı.

14 Haziran 2019 Cuma 08:41
CENTCOM’dan yeni körfez açıklaması! ‘Menfaatlerimizi koruyacağız’

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Umman Körfezi'nde hedef alınan iki yakıt tankerine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD muhrip gemisi USS Bainbridge"in tankerlerden birinin yakınında bulunmaya devam ettiğine ve muhrip gemisine yönelik bir girişimin karşılıksız kalmayacağına vurgu yapıldı.

Ayrıca “USS Mason” muhrip gemisinin bölgeye intikal ettiği belirtilen açıklamada, “ABD ve bölgesel ortaklarımız Umman Körfezi'ndeki saldırıya müdahale için yardım ediyor. ABD ve uluslararası toplum olarak serbest dolaşım dahil menfaatlerimizi koruma konusunda kararlıyız.” ifadesi kullanıldı.

“Yeni bir çatışmanın peşinde değiliz”

AA'nın haberine göre; söz konusu saldırının “Uluslararası ticaret ve deniz nakliyatına tehdit” olarak tanımlandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Orta Doğu’da yeni bir çatışmanın peşinde değiliz. Menfaatlerimizi koruyacağız. İran ile savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gün içerisinde iki tankerin vurulduğu saldırıdan İran’ı sorumlu tutmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 08:41
  1. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı
  2. Umman Körfezi
  3. ABD muhrip gemisi USS Bainbridge
  4. Orta Doğu
  5. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  6. İran

YORUM YAZ

  • sukrusukru16 dk önce
    Bu saldırıların arkasında ABD ve itrail yoksa bende birşey bilmiyorum.Bu iki alçak devlet her pisliğin içinde mutlaka vardır.
  • AviniAvini28 dk önce
    Timsah gözyaşları arasında uyanıklık yapıp, Buda bir yeni entrika dolu

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