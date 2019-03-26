Cennet hurması, bilinen diğer adıyla Trabzon hurması veya Akdeniz hurması, domatese benzeyen görüntüsü ile dikkat çekmekte. Son zamanlarda daha fazla tanınmaya başlayan cennet hurmasının sağlığa olan faydaları da saymakla bitmiyor. Peki, cennet hurması nedir? Cennet hurmasının faydaları neler? İşte konuya dair detaylar...

Cennet hurması nedir?

Cennet hurmasının ana vatanı Çin ve Japonya’dır. Ülkemizde ise yoğun olarak Karadeniz bölgesinde yetişiyor. Karadeniz’in yanı sıra Hatay ve Adana’da da üretimi yapılıyor.

Cennet hurması vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin. İçeriğinde A, C, B1, B2 ve B3 vitaminleri, karbonhidrat, fosfor, protein, kalsiyum, demir, sodyum, selüloz, potasyum ve magnezyum barındırıyor.

Cennet hurmasının faydaları nelerdir?

Cennet hurması, mide sorunlarına iyi geliyor. Özellikle gastrit sorunu olanlara tavsiye ediliyor.

Tam bir bağışıklık güçlendirici olarak anılıyor. Vücudu özellikle kış aylarında yaşanan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan koruyor. Mikroplarla savaşıyor.

Cennet hurması yüksek bir antioksidan kaynağıdır. Bu özelliği ile göz sağlığına da yarar sağlıyor. Yaşlılığa bağlı olarak meydana gelen göz hastalıklarına karşı koyuyor.

Yüksek tansiyon sorunu yaşayanlar için de birebir. Cennet hurmasının tansiyonu ve kolesterolü düşürme özelliği bulunuyor.

Kansızlık tedavisinde kullanılıyor.

Cennet hurması, bağırsak iltihaplanmalarını tedavi ediyor. Düzenli kullanıldığında ishali gideriyor.

Yüksek bir lif kaynağı olan cennet hurmasının 100 gramında 3,6 oranında lif bulunuyor. Meyve, yüksek lif içeriği sayesinde kilo verme sürecini de kolaylaştırıyor.

Cennet hurması, önemli bir C vitamini deposudur. 100 gram cennet hurması, günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık % 13’lük kısmını karşılıyor.