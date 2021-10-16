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Kadın - Aile Cennet Çorbası Tarifi
Kadın - Aile

Cennet Çorbası Tarifi

Farklı ve yöresel çorba çeşitlerinden biri olan cennet çorbası sofralarınızı süsleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 17:05:00 -
Cennet Çorbası Tarifi

Farklı ve yöresel çorba çeşitlerinden biri olan cennet çorbası sofralarınızı süsleyecek.

Malzemeler

  • 1 tane soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 5 su bardağı sıcak su
  • 3 yemek kaşığı mısır unu
  • 2 su bardağı tavuk suyu
  • 1 tane patates
  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvı yağ (üzeri için)
  • Toz biber (üzeri için)

 

Yapılışı

Uygun bir tencerede tereyağını eritelim. Sonrasında mısır ununu ilave edip 4 dakika kadar kavuralım. Soğan ve patatesleri iri şekilde doğrayalım. Tenceremize ekleyelim ve 5 dakika kadar daha kavuralım.  Sarımsak, tuz ve karabiberi de ekleyerek karıştıralım. Sıcak suyu ve tavuk suyunu tenceremize ekleyelim. Sebzeler yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak pişirelim. Çorbanın üzerine toz biberi sıvı yağda kızartarak üzerine dökebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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