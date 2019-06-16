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Cenk Tosun'un takım arkadaşı Beşiktaş'a geliyor!

Beşiktaş bonservisi Everton'da olan tecrübeli sol kanat Yannick Bolasie'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

16 Haziran 2019 Pazar 01:33
Cenk Tosun'un takım arkadaşı Beşiktaş'a geliyor!

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın öncelikle sol kanada ve sol beke istediği oyuncular için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray’ın da transfer listesinde olan geçen sezonun ilk yarısını Aston Villa’da, 2. yarısını ise Anderlecht’te geçiren bonservisi Everton’da olan Bolasie için girişimde bulundu.

Kongo Milli takımında

Sağ kanatta da forma giyen Yannick Bolasie için Everton’a kiralama teklifinde bulunan Kartal, Cenk Tosun nedeniyle iyi ilişkiler içinde olduğu İngilizler’in bu transfere onay vereceği görüşünde. Ancak 30 yaşındaki oyuncu şu anda Kongo Milli Takımı’nda. Menajeri teklifleri Afrika Kupası sonrası değerlendireceklerini belirtti.

Diğer altarnetif Lookman

Bolasie için aceleci davranmayan Beşiktaş’ın bu oyuncunun olmama ihtimaline karşılık yine Everton’dan Ademola Lookman için harekete geçtiği ve “Bolasie’yi ikna edemezsek bize Lookman’ı kiralayın” isteğinde bulunduğu da İngiliz basınında yer aldı. Bolasie’nin yıllık istediği ücretin de 3 milyon euro olduğu kaydedild

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 01:33
  1. Beşiktaş
  2. Yannick Bolasie
  3. Cenk Tosun
  4. Eveton
  5. İngiltere Premier Lig
  6. Anderlecht

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