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Cenk Tosun'lu Everton sahasında Huddersfield'i konuk etti! 2 gollü karşılaşma

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton kendi seyiricisi önünde Huddersfield'i ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

02 Eylül 2018 Pazar 00:52
Cenk Tosun'lu Everton sahasında Huddersfield'i konuk etti! 2 gollü karşılaşma

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Everton, sahasında Huddersfield Town ile 1-1 berabere kaldı. Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un 90 dakika forma giydiği mücadelede Huddersfield Town ile karşılaştı.

Konuk ekibin 34. dakikada Philip Billing ile öne geçtiği maçta Everton, iki dakika sonra Dominic Calvert-Lewin'in golüyle skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım haftayı birer puanla kapadı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı Bournemouth'u ikinci yarıda Pedro ve Eden Hazard'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 00:52
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Everton F.C
  4. Huddersfield Town
  5. İngiltere Premier Lig

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