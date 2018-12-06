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Cenk Tosun'lu Everton kendi evinde puan kaybetti! Newcastle United...

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, kendi seyircisi önünde Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

06 Aralık 2018 Perşembe 13:06
Cenk Tosun'lu Everton kendi evinde puan kaybetti! Newcastle United...

Premier Lig'de 15. hafta mücadelesinde Everton ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 19. dakikasında Rondon ile öne geçen Newcastle United, 38. dakikada Richarlison'un golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Everton ile Newcastle United 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Everton puanını 23'e çıkardı. Newcastle United'ın puanı ise 13 oldu.

Cenk Tosun ilk 11'de!

Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, maça ilk 11'de başladı ve 69. dakikada yerini Bernard'a bıraktı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:06
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Everton F.C
  4. NewcastleUnited
  5. Premier Lig
  6. İngiltere Premier Lig

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