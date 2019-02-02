Cenk Tosun'lu Everton evinde yıkıma uğradı
İngiltere Premier Lig 25.hafta maçında Cenk Tosun'lu Everton sahasında Wolverhampton Wanderers'a 3-1 yenildi. Everton'da tek golün asistini yapan milli yıldız Cenk Tosun 90 dakika sahada kaldı.02 Şubat 2019 Cumartesi 22:24
İngiltere Premier Lig 25.hafta maçında Cenk Tosun'lu Everton sahasında Wolverhampton Wanderers'a 3-1 yenildi. Everton'da tek golün asistini yapan milli yıldız Cenk Tosun 90 dakika sahada kaldı.
Cenk Tosun'lu Everton evinde yıkıma uğradı
Wolverhampton karşılaşmaya Ruben Neves'in 7. dakikada penaltıdan bulduğu golle hızlı başladı. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Everton, Cenk Tosun'un pasıyla muhteşem bir gol atan Andre Gomes'le skoru eşitledi. Raul Jimenez'in 45. dakikada attığı golün ardından soyunma odasına 2-1'lik konuk ekibin üstünlüğüyle gidildi.
Wolverhampton, 66. dakikada Leander Dendoncker'in golüyle rahatladı ve karşılaşma 3-1 sona erdi. Wolves, bu galibiyetle puanını 38'e yükseltirken, Everton 33 puanda kaldı.
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