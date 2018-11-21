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Cenk Tosun'dan transfer açıklaması!

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:14
Cenk Tosun'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde geçen sezon, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a gönderdiği Cenk Tosun için Ocak ayında kiralama girişiminde bulunacağı söylemişti.

Dönmeyi düşünmüyorum

Konuyla ilgili olarak çıkan haberler sebebiyle rahatsız olduğu öğrenilen milli futbolcu, “Beşiktaş benim yuvam. Ancak ben kariyerimde yeni bir sayfa açtım ve Everton'da mutluyum. Ayrıca Beşiktaş'ın ilgilendiği haberleri de dedikodudan ibaret” dedi.

Bu sezon İngiliz ekibinde 12 maçta forma giyen Cenk Tosun, rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:14
  1. Cenk Tosun
  2. Everton

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