Cenk Tosun'dan Şenol Güneş yorumu: Özlemişim

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında A Milli takımımız deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

"Rakibe de fırsat vermedik''

Güzel bir başlangıç yapmak istiyorduk. Belki en iyi maçımız değildi ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik. Rakibe de fırsat vermedik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Moldova maçını inşallah 3 puanla kapatırsak güzel bir başlangıç olacak.

Cenk Tosun, Şenol hocayı özlemiş misin? yönündeki soruya, "Tabi özlemez miyim? Özlemişim." dedi. Cenk Tosun ilk golle ilgili olarak,

"Burak Yılmaz iyi anlaştığım bir ağabey. İkimizin de forvet olması Şenol hocayı biraz zor duruma sokuyor. Ancak Şenol hoca Beşiktaş'ta da beni açıkta oynatıyor. Orada oynayabildiğimi biliyor. Top bize geldiğinden ben de ikinci forvet gibi oynuyorum. 2 gollü galibiyetten dolayı mutluyuz." dedi.