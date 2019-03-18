Cenk Tosun'dan flaş Burak Yılmaz itirafı

Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun,Beşiktaş'ın bu sezonki performansını değerlendirdi.

Burak Yılmaz transferleri hakkında konuşan Cenk Tosun, "Devre arasında Beşiktaş nokta transferler yaptı. Burak ağabey olsun Kagawa olsun. Keşke bu transferleri sezon başında yapsaydık daha başarılı olabilirdik diye düşünüyorum. Beşiktaş büyük bir camiadır. Taraftarları hiçbir zaman desteğini eksik etmemiştir. Son 3-2 yendiğimiz maçta o kadar pozisyona girdik ama Serkan ağabey kalesinde devleşti. Beşiktaş'ın daha rahat maçlarının olacağını umuyorum. Bu saatten sonra şampiyonluk zor gibi gözüküyor. Benim şampiyonluktaki favorim Medipol Başakşehir. Beşiktaş'ın ligi en üst noktalarda bitirmesini ümit ediyorum." dedi.

Öte yandan Premier Lig'de Cenk Tosun'un takımı Everton, sahasında Chelsea'yi 2-0'lık skorla yendi. Cenk mücadelede süre alamadı.