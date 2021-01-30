Cenk Tosun Türkiye'ye geri döndü
İngiltere Premier Lig ekibi Everton ve Beşiktaş arasında Cenk Tosun için anlaşma sağlandı.
Beşiktaş, Cenk Tosun transferini tamamladı. Everton ve Cenk Tosun ile yapılan son görüşme sonrası anlaşma sağlandı.
29 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek.
Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı.
Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’tan Everton’a transfer olmuştu.
Cenk Tosun resmen duyurdu!
Cenk Tosun, Instagram hesabından Beşiktaş'a geri döndüğünü açıkladı.