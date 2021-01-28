Cenk Tosun için bomba iddia! Rusya derken Süper Lig...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Cenk Tosun için Ada'dan çarpıcı bir transfer iddiası geldi. İsmi CSKA Moskova ile anılan ve bir dönem Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu konuşulan Cenk Tosun için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve siyah beyazlı ekibin, Everton'a ilk teklifini ilettiği kaydedildi. Öte yandan Cenk Tosun'un geçtiğimiz günlerde yaptığı Erol Bulut paylaşımı ve Beşiktaş açıklaması gündeme geldi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; son günlerde dünyaca ünlü golcü Hulk ile ilgilenen siyah beyazlı yönetim, bu transferi birinci önceliği olmaktan çıkardı ve ilk hedef olarak milli oyuncuyu belirledi.

Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi, Everton'a deneyimli golcünün yarım sezonluk maaşını ödemeyi teklif etti ancak bu teklif İngiliz ekibi tarafından kabul edilmedi.

Siyah beyazlı ekibin transferin son günlerine kadar Cenk Tosun için girişimlerini sürdürmesi ve Everton'a yeni bir teklif yapması bekleniyor.