Cenk İldem’den bronz madalya Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya mücadelesine çıkan Cenk İldem, Gürcü rakibi Giorgi Melia’yı 4-1 mağlup ederek Dünya 3.

Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya mücadelesine çıkan Cenk İldem, Gürcü rakibi Giorgi Melia’yı 4-1 mağlup ederek Dünya 3.’sü oldu.

Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya mücadelesine çıkan Cenk İldem, Gürcü rakibi Giorgi Melia’yı 4-1 mağlup etmeyi başardı. Grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden Cenk, turnuvayı madalya ile kapatırken, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na da katılma hakkı elde etti. Mücadelenin ilk setini 1-0 önde kapatan Cenk, ikinci sette aldığı puanlarla karşılaşmadan 4-1’lik galibiyetle ayrılarak turnuvadaki ilk madalyayı kazanan güreşçimiz oldu.

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