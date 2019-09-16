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Cenk İldem dünya üçüncüsü

- Milli sporcu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda Gürcü Giorgi Melia'yı yenerek bronz madalya aldı

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:52
Cenk İldem dünya üçüncüsü


ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden Cenk İldem, bronz madalya kazandı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde Cenk İldem, Gürcü Giorgi Melia ile bronz madalya maçında karşılaştı.

Büyükler kategorisinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılan Melia'yı 4-1 yenen 33 yaşındaki milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu.

Cenk, ayrıca şampiyonada Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı.

Tecrübeli güreşçi, dünya şampiyonalarında üçüncü bronz madalyasını aldı. Milli sporcu, 2011 ve 2014 yıllarında da dünya üçüncülüğü elde etmişti.

Repesaj müsabakalarında Fin Matti Elias Kuosmanen ve İranlı Mohammadhadi Abdollah Saravi'yi yenen ve bronz madalya maçına çıkma hakkı elde eden milli sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da vize almıştı.

Milli güreşçi, 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalyanın sahibi olmuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:52
  1. Cenk İldem
  2. Dünya Güreş Şampiyonası
  3. Giorgi Melia

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