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Spor

Cengiz Ünder yol ayrımında!

Cengiz Ünder'in Roma'dan ayrılabileceği iddia edildi. İtalyan basını, başkent ekibinin milli oyuncu için gelen teklifleri değerlendireceğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:26:00 -
Cengiz Ünder yol ayrımında!

Cengiz Ünder Roma'dan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Roma kulübünün Cengiz için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığını iddia etti. Tottenham ve Milan'ın da gündeminde olan milli futbolcu için istekli takımın Everton olduğu belirtildi.

İtalyan ekibinin 22 yaşındaki kanat oyuncusunu almak isteyen kulüplerden 23 milyon Euro talep edeceği öne sürüldü. Cengiz, Roma'da 85 maçta 17 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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