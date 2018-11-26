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Cengiz Ünder tarihe geçecek! 50 milyon Euroluk dev teklif

Roma'da oynadığı futbolla, Avrupa devlerini peşinden koşturan genç yetenek Cengiz Ünder için Premier Lig ekibi Arsenal, 50 milyon Euroluk dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:56
Cengiz Ünder tarihe geçecek! 50 milyon Euroluk dev teklif

Son dönemde Avrupa’da transfer piyasasının en çok konuşulan ismi olan Milli futbolcu Cengiz Ünder, bir kez daha gündeme getirildi. İngiltere’de yayın yapan Daily Star Gazetesi’nde yer alan haberde, Cengiz Ünder için Arsenal’in çok istekli olduğu belirtildi.

50 milyon Euroluk dev teklif

Arsenal Menajeri Unai Emery’nin araya girdiği ve kadrosunda görmek istediği milli yıldız için 50 milyon euroluk bir teklif hazırlandığı iddia edildi. Son 2 sezondur Roma’da başarısıyla dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu için Roma ile temasların başladığı ifade edildi. Devre arasında olmasa bile gelecek sezonun başında Arsenal’in Cengiz Ünder konusunda somut bir adım atma konusunda kararlı olduğu dile getirildi.

Topçular’ın Roma’yı ikna edebilmesi halinde Cengiz transferi 50 milyon euroya gerçekleşecek. Böylelikle, Türk futbol tarihinde en yüksek bonservise transfer olma rekoru genç futbolcunun eline geçecek.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:56
  1. Cengiz Ünder
  2. Roma
  3. Arsenal
  4. dev teklif

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