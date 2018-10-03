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Cengiz çoştu, Roma farka koştu!

Şampiyonlar Ligi G Grubunda, Roma evinde konuk ettiği Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup ederken Cengiz Ünder, maçta iki gol kaydetti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 01:12
Cengiz çoştu, Roma farka koştu!

Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci karşılaşmasında Cengiz Ünder'in 1 asist, 1 golle yıldızlaştığı maçta Roma, Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti ve 3 puana yükseldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta perdeyi 3'te Edin Dzeko açtı:1-0.

40. dakikada Cengiz Ünder'in asistinde Edin Dzeko kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

Maçta dakikalar 64'ü gösterdiğinde Cengiz Ünder sahneye çıktı. Ceza sahası sağ çaprazın topla buluşan Cengiz, iyi bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi.

73'te Justin Kluivert skoru 4-0'a getirdi. Maçta açılışı yapan Edin Dzeko, kapanışı da yaparak skoru 5-0'a getirdi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 01:12
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. Roma
  3. Cengiz Ünder

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