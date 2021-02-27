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Çengelköy'de balıkçıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kiloluk lagos balığı aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de bir balıkçıya uğradı. Daha önce aldığı lagos balığını çok beğenen Erdoğan, bu kez aynı balıktan 10 kilo aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 15:38:00 -
Çengelköy'de balıkçıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kiloluk lagos balığı aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Kızılcahamam – Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yapmak üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan Çengelköy'de bir balıkçıda durdu. Buradan daha önce de lagos balığı alan Erdoğan, yine aynı balıktan aldı.

"Haftada 1 defa balık alıyor"

Balıkçı İbrahim Uzun, "Cumhurbaşkanımız aracını durarak büyük balık aldı. 10 kiloluk bir balık aldı. Geçen de vermiştik aynı balıktan. Yine aynı balıktan aldı, hoşuna gitmiş. Haftada 1 defa genellikle balık alıyor." dedi.

Aralık ayında da ekmek almıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020'nin Aralık ayında da Çengelköy Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir fırına uğramıştı. Hem alışveriş hem de esnafla sohbet eden Erdoğan, 5-6 çeşit ekmek almıştı.

 

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