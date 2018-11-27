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Cenaze namazında sadece 6 kişi vardı!

Elazığ'da araba çarpması sonucu ağır yaralanan kimsesiz yaşlı adamın cenazesi, Elazığ Belediyesi Mezarlıkları Müdürlüğü personelleri tarafından kaldırıldı.

27 Kasım 2018 Salı 13:53
Cenaze namazında sadece 6 kişi vardı!

Elazığ’da trafik kazasında hayatını kaybeden kimsesiz şahsın naaşı, 6 kişiyle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza, 27 Ekim 2018 tarihinde Elazığ Kültür Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen yaşlı bir adama otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda 6 gün sonra hayatını kaybeden şahıs, Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından morga kaldırıldı.

1 aylık süre içerisinde kimliği tespit edilemeyen ve sahibi çıkmayan yaşlı adamın cenazesi bugün Elazığ Belediyesi Mezarlıkları Müdürlüğü tarafından morgdan alınarak Asri Mezarlığına götürüldü.

Mezarlıktaki camide yaşlı adam için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü personelleri katıldı. 6 kişi ile kılınan cenaze namazının ardından yaşlı adam, yine mezarlık çalışanları tarafından defnedildi.

 

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:53
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  • DURSUN ECEVİTDURSUN ECEVİT48 dk önce
    Bir garip ölmüş diyeler 40 günden sonra duyalarsoğuk su ile yuyalar Böyle garip bencileyin
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