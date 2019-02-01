Cemre ne zaman düşer 2019? Cemre havaya ne zaman düşecek 2019?

Türkiye genelinde yağışlı hava etkili oluyor. Sıcak hava özlemi çeken vatandaşlar cemre tarihlerini öğrenmek istiyorlar. Çünkü cemrelerin kıştan bahara geçilirken ortalama sıcaklık eğrilerinin yükselmeye başladığı dönemin başlangıcını belirledikleri ve bu dönemde mevsim normallerinin üzerindeki az ya da çok bir sıcaklık artışıyla çakıştıklarını ortaya konulmuştur. İstanbul'da birkaç gündür havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar ilk cemrenin ne zaman düşeceğini merak etmeye başladı. Cemre havaya ne zaman düşecek 2019?

Cemre ne zaman düşecek 2019?

Birinci Cemre Havaya (19-20 Şubat),

İkinci Cemre Suya (26-27 Şubat)

Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer

Cemre nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.