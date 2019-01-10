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Cemre ne zaman düşecek?

İlk cemre ne zaman düşecek sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 2019 yılına girilmesiyle birlikte cemre düşme tarihleri vatandaşların ilgisini çeken konular arasında yer aldı. Peki, Cemre ne zaman düşecek? İşte 2019 yılı cemre düşme tarihleri...

10 Ocak 2019 Perşembe 23:51
Cemre ne zaman düşecek?

Kış ayının sona erip doğada bitkilerin canlanmaya başladığı dönemi simgelemesiyle bilinen cemre düşmesinin, 2019 yılındaki tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, cemre ne zaman düşecek? 2019 yılı cemre düşme tarihleri.

2019 yılında cemre düşme tarihleri

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

Cemre nedir?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 23:51
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