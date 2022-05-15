Cemil Kılıç, Peygamberimiz'in (SAV) ırkını hadsizce hedef almıştı! Tepki gösterenleri 'vatan haini' ilan etti

Yeniakit.com.tr

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın öncülük ettiği yabancı düşmanlığına, kendilerini kamuoyuna din adamı olarak sunan çevrelerden de destek geldi.

Her açıklaması ile yeni bir fitne tohumu eken Kemalistlerin umut ışığı ilahiyatçısı Cemil Kılıç, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) mensubu olduğu ırkı hadsizce hedef aldı.

Irkçılığı teşvik etti!

Yüce dinimiz İslam'ın kesin bir şekilde yasakladığı ırkçılığı teşvik eden Kılıç, "Dinimiz ırkçılığı yasaklamıştır. Tabi Arap ırkçılığı hariç. O sevaptır." diyerek mesajına gülme ikonu ekledi.

Tepki gösterenleri 'vatan haini' ilan etti!

Dini hassasiyeti olan kişilerin tepkisinden sonra bir mesaj daha paylaşan Kılıç, kendisine tepki gösterenleri vatan haini ilan etti:

Kılıç şunları söyledi:

İslam'ı, Arap dili, Arap yazısı ve Arap kültürü ile eşitleyenler İslam'a düşmanlık eden hainlerdir. Bunlar İslam maskesi takıp Arap milliyetçiliği yapanlardır. Arap milliyetçiliğine karşı çıkıp Türk dili ve kültürünü korumaya çalışanları hemen İslam düşmanlığıyla etiketliyorlar.



