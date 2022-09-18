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İSLAM Cemil Kılıç haddini bu sefer fazlası ile aştı: Kahrolsun şeriat
İSLAM

Cemil Kılıç haddini bu sefer fazlası ile aştı: Kahrolsun şeriat

Geçtiğimiz ay, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Cemil Kılıç, Twitter hesabından Allah'ın kanunlarını kapsayan şeriata lanet okudu.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 12:09:00 - 2022-09-18 12:46:08
Cemil Kılıç haddini bu sefer fazlası ile aştı: Kahrolsun şeriat

 Yeniakit.com.tr 

Kamuoyunda "İlahiyatçı" sıfatı ile tanınan Cemil Kılıç, topluma fitne tohumları ekmeyi sürdürüyor.

Yaptığı açıklamalarla Kemalistlerin sempatisini kazanan Kılıç, son Twitter mesajında haddi aşan ifadelerle Allah'ın kanunlarını kapsayan şeriatı hedef aldı.

Mesajına, "Hem şeriatçı hem Müslüman olunmaz." şeklinde cahilane ifadelerle başlayan Cemil Kılıç, şöyle devam etti:

İslam'ı, bir Arap töresi olan şeriatla lekeleyemezsiniz. Kahrolsun şeriat, yaşasın İslam!

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