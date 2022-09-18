Cemil Kılıç haddini bu sefer fazlası ile aştı: Kahrolsun şeriat
Geçtiğimiz ay, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Cemil Kılıç, Twitter hesabından Allah'ın kanunlarını kapsayan şeriata lanet okudu.
Yeniakit.com.tr
Kamuoyunda "İlahiyatçı" sıfatı ile tanınan Cemil Kılıç, topluma fitne tohumları ekmeyi sürdürüyor.
Yaptığı açıklamalarla Kemalistlerin sempatisini kazanan Kılıç, son Twitter mesajında haddi aşan ifadelerle Allah'ın kanunlarını kapsayan şeriatı hedef aldı.
Mesajına, "Hem şeriatçı hem Müslüman olunmaz." şeklinde cahilane ifadelerle başlayan Cemil Kılıç, şöyle devam etti:
İslam'ı, bir Arap töresi olan şeriatla lekeleyemezsiniz. Kahrolsun şeriat, yaşasın İslam!