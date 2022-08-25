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Gündem Cemil Kılıç alkolü savunup, toplum düzenini koruyanlara 'müşrik' dedi!
Gündem

Cemil Kılıç alkolü savunup, toplum düzenini koruyanlara 'müşrik' dedi!

Kemalistlerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç, alkollü-yatılı festivalleri savunduğu mesajında, toplum düzenini korumak için şikayet edilen festivalleri iptal etme kararı alanları, "Müşrik" diye tanımladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 01:07:00 - 2022-08-25 01:21:51
Cemil Kılıç alkolü savunup, toplum düzenini koruyanlara 'müşrik' dedi!

 yeniakit.com.tr 

İslami meselelerde yaptığı açıklamaları ile topluma fitne tohumları eken ve Kemalist kitleyi sapkın fikirlerine inandıran Cemil Kılıç'tan skandal bir çıkış daha geldi.

Kılıç, son günlerin tartışma konularından alkollü-yatılı festivallere ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Toplum düzenini koruyanlara 'müşrik' dedi

Cemil Kılıç, toplum düzenini korumak için gelen şikayetler doğrultusunda festivaller hakkında iptal kararı alanları, "müşrik" olarak adlandırdığı mesajında ahlaksızlığı savundu. Birkaç münferit olay üzerinden yüce Kur'an'ın öğretildiği kursları hedef alan Kılıç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Müşrik azınlık örgütlenip gençlik festivallerini iptal ettiriyor. Güya ahlaksızlıkmış. Ama kimi Kur'an kurslarında tecavüze uğrayan çocuklar için hiç ses etmiyorlar. Umarım yakında tesettürsüz kadınlara saldırı başlatmazlar.

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