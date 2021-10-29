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Aktüel Cemevleri düzenlemesinde neler var? Cemevleri düzenlemesi maddeleri neler?
Aktüel

Cemevleri düzenlemesinde neler var? Cemevleri düzenlemesi maddeleri neler?

Alevi vatandaşları cemevilerin elektrik, su ve doğalgaz faturalarının devlet tarafından karşılanması, dedelere maaş bağlanması gibi talepleri her daim dile getiriyordu. AK Parti hükümeti, alevi vatandaşların taleplerinin giderilmesi konusunda yeni bir çalışmaya imza atıyor. Bunun açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. Peki Cemevleri düzenlemesinde neler var? Cemevleri düzenlemesi maddeleri neler?

Yeniakit Publisher
2021-10-29 08:56:00 - 2021-10-29 08:57:44
Cemevleri düzenlemesinde neler var? Cemevleri düzenlemesi maddeleri neler?

Alevi vatandaşlarını yakından ilgilendiren gelişmeyi Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Peki Cemevleri düzenlemesinde neler var? Cemevleri düzenlemesi maddeleri neler?

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısından ardından yaptığı açıklamada gözlerden kaçan cemevleriyle ilgili yeni düzenlemeyi yazdı. Erdoğan, “Bugünkü kabine gündemimizde talimatımızla ülkemizin 58 ilindeki 1585 cemevi ziyaret edilerek hazırlanan kapsamlı bir çalışmayı da görüştük” ifadesini kullandı. Son dönemde bakanlar tarafından cemevlerine yapılan ziyaretleri hatırlatan Abdulkadir Selvi, "AK Parti cemevlerini oy hesabı ile ziyaret etmemeli. Çünkü bu samimi olmaz. Ama Türkiye’nin sosyal barışı ile din ve vicdan hürriyeti açısından konuya yaklaşılmalı." ifadelerini kullandı. Geçmişte Türkiye’yi mezhep temelli olarak bölmek isteyenlerin Alevi-Sünni çatışması çıkarmak istediklerini eliten Selvi, Çorum, Sivas ve Kahramanmaraş olaylarını hatırlattı.

Cemevleri düzenlemesinde neler var?

Bir dönem Alevi çalıştayları yapan ama bunu sonuca ulaştıramayan AK Parti, bu kez farklı bir yöntem izliyor. O da hak temelli bir açılım.

1-) Cemevlerinin ibadethane sayılması talepleri söz konusu. Ama kabinedeki eğilim cemevlerinin ‘Kültür Merkezi’ statüsüne kavuşturulması yönünde.

2-) Cemevlerinde görevli olan dedelere maaş bağlanması.

3-) Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması. Cemevleriyle ilgili çalışma başlatıldı. Çapı ne olur bilemem ama Türkiye’nin huzuru için yerinde bir adım atılıyor.”

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