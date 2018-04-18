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Cemal Özgörkey duyurdu! Aday olacak mı?

Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden Cemal Özgörkey, sarı kırmızılı kulüpte 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:26
Cemal Özgörkey duyurdu! Aday olacak mı?

Özgörkey, "Bu dönemde adaylığımın uygun olmayacağı kanaatine vardım" açıklamasını yaptı.

Cemal Özgörkey'in yazılı olarak yaptığı açıklama şu şekilde:

"Galatasaray kamuoyuna,

Camiamızdan gelen çağrılar sonrasında 26 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimleri için aday olup olmama konusunda düşünme payı istemiştim. Arkadaşlarım ve camiamızın saygın isimleriyle yaptığım görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde bu dönem adaylığımın uygun olmayacağı kanaatine vardım. Kararımın nedeni ise bu dönemde Galatasaray'ın öncelikli ihtiyacının, camianın bir araya gelmesi, ortak akıl oluşturması gerekliliğine olan inancımdır. Bu süreçte camianın ileri gelenleri ile yaptığım görüşmelerde, hep bunun altını çizdim. Galatasaray'ın kısa, orta ve uzun vadeli sorunlarının çözümü, geniş tabanlı, güçlü, kararlı bir konsensüs yönetiminde yatmaktadır. Bu dönemde benim aday olmam, sorunlara çare olmaktan ziyade, camiamızın sorunlarının tam olarak anlaşılmasını erteleyecektir. Bu konuyla ilgili ciddi endişe taşımaktayım. Galatasaray'ın başkanlık yarışıyla kaybedecek vakti ne yazık ki yoktur. Mayıs ayında yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda bu anlayışa sahip her oluşumu destekleyeceğimi ifade ederim. Bu vesileyle, tüm camiamızı, kulübümüzü ve şirketlerini, sorunlarından tamamen arındıracak, geniş tabanlı, güçlü bir yönetimi oluşturmaya davet ediyorum."

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:26
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