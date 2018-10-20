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Cemal Kaşıkçı’nın son sözleri ne oldu?

Suudi Arabistan, 2 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluktaki arbedede öldüğünü itiraf etti. Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu ise halen belli değil. Cemal Kaşıkçı’nın ölmeden önceki son röportajı da yayınlandı. Peki Cemal Kaşıkçı’nın son sözleri ne oldu?

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:09
Cemal Kaşıkçı’nın son sözleri ne oldu?

Suudi Arabistan, 2 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluktaki arbedede öldüğünü itiraf etti. Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu ise halen belli değil. Cemal Kaşıkçı’nın ölmeden önceki son röportajı da yayınlandı. Peki Cemal Kaşıkçı’nın son sözleri ne oldu?

İstanbul'dan yayın yapan Esad karşıtı "Syria TV", 15 Ağustos'ta Cemal Kaşıkçı ile yaptıkları röportajı ilk kez yayınladı. Suudilerce vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suriye konusunda ülkesinin tutumuna, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına, İran'ın Esad rejimine verdiği desteğe, ABD'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki varlığına ve Suriye'deki iç savaşa ilişkin görüşlerini anlattı.

Türkiye, Suriye halkının en iyi ortağı

Kaşıkçı, Türkiye'nin, Suriye halkının en iyi ortağı olduğunu ispat ettiğini belirterek, "Afrin muhteşem bir başarıydı. Sadece uygulanış şekliyle değil, çok temiz savaştı. Hiçbir yıkıntı olmadı. Rakka’daki tahribatı gördünüz. Daha önemlisi de Türkiye o bölgeyi Suriyelilere teslim etti." dedi.

Afrin örnek alınmalı

Suriyelilerin Afrin'i yerel meclislerle iyi bir şekilde yönettiğini dile getiren Kaşıkçı, "Bu tecrübe diğer Suriyelilerin gıpta ile bakmasına neden olacak ve belki de İdlib’de mesela, 'Buyurun bu tecrübeyi buraya taşıyın' diyecekler." ifadelerini kullandı. Kaşıkçı, Türkiye'nin Suriye konusunda maceraya girmeden hareket ettiğine dikkati çekerek, "Mesela önlerinde Münbiç var ama ABD ile çatışmaya girmeden diplomatik yollar ve iletişimle halletmeye çalışıyorlar." diye konuştu. Türkiye'nin Suriye'de disiplinli bir şekilde hedefe doğru ilerlediğine işaret eden Kaşıkçı, Türkiye'nin Suriyeliler için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:09
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