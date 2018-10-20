0553 313 94 23

Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde yeni detay! Suudi Arabistan'dan 'kıyafet' oyunu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, konsolosluk binasından çıktığını ispat etmek için, içeri girişinden iki saat sonra kıyafetlerini bir başka konsolosluk yetkilisine giydirip çevredeki güvenlik kameralarına iz bırakmak üzere delilleri karartmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:41
Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde yeni detay! Suudi Arabistan'dan 'kıyafet' oyunu

Dünyanın birçok ülkesinden Suudi Arabistan yönetimine siyaset ve medya üzerinden baskılar artarken, rejim muhalifi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün üzerindeki sis perdesi henüz aralanamadı. ABD'nin Suudi Arabistan yönetimine olayın çözümü için zaman verdiği ortaya çıkarken Kaşıkçı'nın konsolosluk binasına girdiği andan itibaren başkonsolosluk yetkililerinin Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin delilleri karartmayı tercih ettiği ortaya çıktı.

Kaşıkçı'nın kıyafetlerini çıkarıp...

Suudi yetkililer konsolosluk kameralarının kayıt yapmadığını ve Kaşıkçı'nın binadan çıktığını iddia etmişti. Ancak Cemal Kaşıkçı'nın içeri girişinden iki saat sonra kıyafetlerini bir başka konsolosluk yetkilisine giydirip çevredeki güvenlik kameralarına iz bırakmak üzere delillerin karartılmaya çalışıldığı ortaya çıktı..

İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Kaşıkçı'nın konsolosluk binasına girdiği andan itibaren planlı bir infaza kurban gittiği ortaya çıkıyor zira dış güvenliği polis tarafından sağlanan binaya Cemal Kaşıkçı'nın gelmesine dakikalar kala mavi ceketli bir konsolosluk görevlisinin içeridekileri haberdar etmek üzere beklediği görüntülerde yer alıyor.

Bu görüntülerde Kaşıkçı'nın konsolosluk binasına vatandaşlık ve vize hizmetleri kapısından girdiği görülürken iki saat sonra üzerinde Kaşıkçı'nın kıyafetleri olan bir konsolosluk yetkilisinin aynı kapıdan çıkarak çevredeki güvenlik kameralarına sahte delil üretmek adına iz bırakmaya çalıştığı belirlendi.

4 kameraya ait görüntüler incelendi

İstihbarat kanyaklarından alınan bilgiye göre çevredeki 4 kameraya ait görüntüler incelenmiş, binadan Kaşıkçı'nın kıyafetleri ile çıkış yapan kişinin Kaşıkçı olmadığı tespit edildi. Güvenlik birimleri, soruşturma dosyası kapsamında bu kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Delil karartmayı amaçlayan bu girişimin üzerine konsolosluk kendi kameralarının kayıt yapmadığını ifade ettikten sonra, Türk yetkililerin söz konusu delil karartma girişimini Suudi üst makamlara iletmesi üzerine konsolosluğun kapıları olay yeri inceleme ekiplerine açıldığı ifade ediliyor.

Kaşıkçı soruşturmasının 15 kişilik infaz timi dışında birinci derecede şüphelisi olan Suudi Başkonsolosunun Türkiye'yi 16 Ekim tarihinden terk etmesinden bir gün sonra Başkonsolosluk Müsteşarının da Riyad'a döndüğü yetkililer tarafından ifade edildi.

Kaynak: HaberTürk

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:41
  1. Suudi Arabistan
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. kıyafet oyunu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze’de Siyonist postalları
    1. Gazze’de Siyonist postalları
    2. İnanılmaz hikaye! Beşinci böbreğini..
    3. Memurlara saat başı mesai ücret zamlı
    4. İşte altın fiyatlarında son durum!
    5. Gazeteciler Cemiyeti’nin Cemal Kaşıkçı..
    6. İşsizlik maaşı alma şartı?
    7. FETÖ'cü sanık KPSS sorularını aldığını..
    8. Karşı şeride geçen TIR dehşet saçtı!..
    9. Başkan Moldova dönüşü konuştu: CHP, İş..
    10. 1170 nüfus memuru iş başvurusu nasıl..
    11. Devletin işi gücü yok, topçuyla..
    12. Memurlara fazla mesai zammı! 2019'dan..
    13. Bakan Soylu müjdeyi verdi! Bin 1170..
    14. Mart 2019 yerel seçimlerde İstanbul'da..
    15. MEB AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman..
    16. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    17. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan..
    18. Af yerel seçimlerden önce çıkar mı? AK..
    19. Arda Turan'a kayınpeder şoku! Kızı..
    20. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?