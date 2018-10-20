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Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nereye gömüldü? 

Cemal Kaşıkçı, evlenmek için evrakları hazırlamak üzere 2 Ekim’de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkmadı. Türkiye günlerdir Cemal Kaşıkçı’nın durumu ile ilgili soruşturma yapıyor. Kaşıkçı’nın durumuna ilişkin Arabistan’dan itiraf geldi. Arabistan, Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etti. Peki Konsoloslukta öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede? Kaşıkçı’yı öldürenler cesedi nereye gömdü?

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:23
Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nereye gömüldü? 

Cemal Kaşıkçı, evlenmek için evrakları hazırlamak üzere 2 Ekim’de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkmadı. Türkiye günlerdir Cemal Kaşıkçı’nın durumu ile ilgili soruşturma yapıyor. Kaşıkçı’nın durumuna ilişkin Arabistan’dan itiraf geldi. Arabistan, Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etti. Peki Konsoloslukta öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede? Kaşıkçı’yı öldürenler cesedi nereye gömdü?

Suudi Arabistan dün, İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim’de girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü açıkladı. Kaşıkçı’nın konsoloslukta yaşanan arbedede yaşamını yitirdiği belirtilirken, olayla ilgili 18 kişi tutuklandı.

Cemal Kaşıkçı’nın cedesi nerede?

 Suudi makamlar Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin bilgi verilmedi. Reuters haber ajansının Suudi yetkililere dayandırdığı bilgilere göre Kaşıkçı'nın cesedi yerel bir işbirlikçiye teslim edildi. Kraliyet, dünyanın gözünü boyamak için Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, istihbarat servisini yeniden yapılandıracaklarını duyurdu. Olayla ilgili olarak, Suudi Arabistan Kraliyet Mahmekesi Danışmanı Suud el-Kahtani ile İstihbarat Şefi Yardımcısı Tümgeneral Ahmet Asiri de görevden alındı. Suudi Arabistan, Türk yetkililerin, şaibeli isimlerle ilgili paylaştığı bilgilerin Kaşıkçı meselesinin aydınlatılmasına yardımcı olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Kaşıkçı’nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyuruldu.  Amerikan New York Times gazetesi önceki gün Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri’yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazmıştı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 09:23
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