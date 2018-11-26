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Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yapılan aramalar sona erdi! İşte ilk açıklama

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da yapılan aramalar tamamlandı. Konuya ilişkin Yalova Valisi Muammer Erol, açıklamalarda bulundu. Erol, "Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır." dedi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:40
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yapılan aramalar sona erdi! İşte ilk açıklama

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova'nın Termal ilçesi Samanlı köyündeki 2 villada yapılan ve 10 saat süren arama çalışmaları tamamlandı.

Aramalarda dedektör köpekler de kullanıldı

Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramaya villanın içinden başladı.

Drone destekli arama çalışmaları genişletildi. Ekipler, arama çalışmalarını 18.00'de tamamlayarak villadan ayrıldı.

Yalova Valisi, açıklama yaptı

Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı'da villada arama gerçekleştirildiğini belirterek, "Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Villaların Suudi Arabistanlı iş adamına ait oldukları belirlendi

Bitişikteki iki katlı villada da arama çalışmalarına başlandı, bölgeye iki itfaiye aracı getirildi. İlk villanın bahçesindeki kuyuda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bahçeye itfaiyenin sel ve su baskınlarına müdahale aracını getirtti ve su boşaltma işlemi başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kuyudaki çalışmalara destek veriyor. Delil çalışması gerçekleştiren ekipler, iki villanın çevresinde de inceleme yaptı. İki villanın Suudi Arabistan vatandaşı iki ayrı iş adamına ait olduğu belirlendi.

Kral ve Prens Selman'ın portreleri dikkat çekti

İki polisin dedektör köpekle bahçesinde arama yaptığı ilk villanın girişindeki duvarda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın portrelerinin asılı olması dikkati çekti.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 19:40
  1. İstanbul
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Arabistan
  4. Yalova
  5. Muammer Erol
  6. Yalova Valiliği

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