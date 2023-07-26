Cemal Engiyurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nu önce cilaladı sonra koltuk istedi: Beni aday yapsın

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerilim sürerken, dikkati çeken bir gelişme yaşandı.

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı olmak istediğini söyledi ve Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

"KEMAL BEY GÖNLÜ BOL BİR İNSAN, BENİ ADAY YAPSIN"

Enginyurt, "Genel seçimlerde partilere oy verilir, ama yerel seçimlerde insanlar adayı da çok önemser. İttifaksız kazanamayız sözü, yenilgiyi şimdiden kabul etmektir. Kemal Bey güzel bir insan, gönlü bol bir insan, Allah razı olsun verdikçe veren bir insan. Beni CHP'den İBB Başkan adayı yapsın, ittifak yapmasın. Ben Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni herkesten oy alarak İstanbul'a çok rahat belediye başkanı olurum. Bunu da istiyorum" ifadelerini kullandı.