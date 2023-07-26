  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böyle giderse 2070 yılında... Japonya'da ibre tersine döndü

‘Hukuk da hukuk’ diyene bak sen! Sevgi pıtırcığı Ersan Şen bakın kimin avukatı çıktı

Türkiye'de korkunç gelişme! Acil olarak incelemeye başladılar! Bir bu eksikti, o da oldu

Sıradaki isim Önder Sav! Kılıçdaroğlu’na vuran vurana!

Cumhur İttifakı’ndan flaş karar

Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP’ye o genel başkan yapmıştı! Şimdi günah çıkartıyor

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme! Böyle duyuruldu

Tam diktatör! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vekillere sert uyarı: Yolları ayırırız!

Savunma sanayiinde çığır açacak! Dünyada sadece birkaç ülke üretebiliyor! Mete Yarar, Türkiye’nin bomba hamlesini duyurdu

Mert Başaran konum verdi! ‘Buralardan arsa alan servet kazanır’
Gündem Cemal Engiyurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nu önce cilaladı sonra koltuk istedi: Beni aday yapsın
Gündem

Cemal Engiyurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nu önce cilaladı sonra koltuk istedi: Beni aday yapsın

Yeniakit Publisher
2023-07-26 20:08:00 -

Demokrat Parti Milletvekili Enginyurt, önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu "gönlü bol bir insan" diyerek cilaladı sonra kendisini İBB Başkanı adayı yapması için çağrıda bulundu.

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerilim sürerken, dikkati çeken bir gelişme yaşandı.

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı olmak istediğini söyledi ve Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

"KEMAL BEY GÖNLÜ BOL BİR İNSAN, BENİ ADAY YAPSIN"

Enginyurt, "Genel seçimlerde partilere oy verilir, ama yerel seçimlerde insanlar adayı da çok önemser. İttifaksız kazanamayız sözü, yenilgiyi şimdiden kabul etmektir. Kemal Bey güzel bir insan, gönlü bol bir insan, Allah razı olsun verdikçe veren bir insan. Beni CHP'den İBB Başkan adayı yapsın, ittifak yapmasın. Ben Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni herkesten oy alarak İstanbul'a çok rahat belediye başkanı olurum. Bunu da istiyorum" ifadelerini kullandı.

‘Tren kaçtı kaçıyor’ Hatice Kolçak altın alımı için gün verdi
‘Tren kaçtı kaçıyor’ Hatice Kolçak altın alımı için gün verdi

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

‘Tren kaçtı kaçıyor’ Hatice Kolçak altın alımı için gün verdi

Nagehan Alçı doğruladı! Rasim Ozan hakkında şok eden iddialar
Nagehan Alçı doğruladı! Rasim Ozan hakkında şok eden iddialar

Gündem

Nagehan Alçı doğruladı! Rasim Ozan hakkında şok eden iddialar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23