Cemal Enginyurt sadece vurmamış! Annesine, çocuklarına küfür de etmiş...

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6'lı ittifakın üyesi Demokrat Parti'li Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, gazeteci Latif Şimşek'i beraberindekilerle darbettiği TV 100 stüdyosunda Şimşek'e küfrettiği de ortaya çıktı.

Saldırıya ilişkin İHA'ya konuşan Latif Şimşek, "Herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam. Orada da o tartışma sırasında aileme, anneme, çocuklarıma ağza alınmayacak galiz küfürler savurmuş." dedi.

'Ailesinden utanarak yaşasın'

"O küfürleri de yayımlattıracağım." ifadesini kullanan Şimşek, "Herkesin bu adamın gerçek yüzünü görmesi lazım. Böyle ağzı pis, ahlaksız bir adam." şeklinde konuştu.

Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

Ben şu anda onun ettiği küfürleri onun çocuklarına, ailesine asla yakıştıramam. Bu benim karakterime de uygun değil ama kendisi ailesinden, çevresindekilerden utanarak yaşasın. O galiz, ağır, lağım kokan sözleri zaten ondan başkası da söyleyemezdi.