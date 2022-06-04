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Siyaset Cemal Enginyurt hepsini kovdu! CHP’nin koltuk değneği Demokrat Parti karıştı
Siyaset

Cemal Enginyurt hepsini kovdu! CHP’nin koltuk değneği Demokrat Parti karıştı

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partililerine sert ifadelerle tepki gösterdi. Enginyurt, "Demokrat Parti içerisinde görünüp de, partisinin gücüne inanmayan her kim var ise, bir kenara çekilsin ve bizi seyretsin." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 17:49:00 - 2022-06-04 18:07:56
Cemal Enginyurt hepsini kovdu! CHP’nin koltuk değneği Demokrat Parti karıştı

 Yeniakit.com.tr 

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, partililerine sert bir çıkış yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt, "Demokrat Parti içerisinde görünüp de, partisinin gücüne inanmayan her kim var ise, bir kenara çekilsin ve bizi seyretsin." dedi.

Enginyurt, mesajını "Siz gölge etmeyin, biz başaracağız." ifadeleri ile tamamladı.

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