Cemal Enginyurt hepsini kovdu! CHP’nin koltuk değneği Demokrat Parti karıştı

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, partililerine sert bir çıkış yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt, "Demokrat Parti içerisinde görünüp de, partisinin gücüne inanmayan her kim var ise, bir kenara çekilsin ve bizi seyretsin." dedi.

Enginyurt, mesajını "Siz gölge etmeyin, biz başaracağız." ifadeleri ile tamamladı.