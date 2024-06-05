“Cemaatçi p...lerden kurtulmak için” diyenleri savunan sahtekarlar!

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında “Atatürkçü subaylara kumpasta yeni gelişme: Mahkemeden ‘garip karar’ ” başlığı atanlara sert çıktı.

İşte o yazı:

Yüzünüze söylüyorum, soldan çarklılar, yalancısınız, sahtekarsınız..

Ulusalcılarınız da öyle, ateistleriniz de öyle..

Somutlaştırayım.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kime söylüyorum, azınlıkta kalan dürüstlerini de kenara çekerek, açık açık anlatayım:

“Atatürkçü subaylara kumpasta yeni gelişme: Mahkemeden ‘garip karar’ ” başlığı atanlara söylüyorum..

Vatsap grubunda 100’e yakın teğmenle iletişime geçip, bir teğmenin kapısına Atatürk fotoğrafı yapıştırıp, ardından da “O fotoğrafa bir dokunsun, bakın ne yapıyoruz” diyerek komplo kuran cuntacıları masumlaştırarak..

“Atatürkçü subaylara kumpas” tanımlaması yaparsanız.

Ben size “sahtekar” derim, “yalancı” derim..

Çok daha ötesini söylemek içimden geçer de..

İnancım gereği söyleyemem..

“İstanbul Tuzla Piyade Okulu’ndaki 10 Kasım töreninde Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını takmayan teğmenleri uyaran Atatürkçü teğmenler” diye habere girmişler..

Sadece uyarıda bulunduğu için mi ihraç edildi, o küfürbaz, cuntacı teğmenler..

Söylesenize, yalancılar..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...